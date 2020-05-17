Попри коронавірус у Криму від початку травня розпочався сезон 2020. Досі незрозуміло, чи зможуть туристи провести відпустку в Криму і відпочити на пляжах півострова. Однак деякі кримчани ігнорують указ російського глави Криму Сергія Аксьонова про «підвищення готовності» і вважають за краще проводити карантин на пляжах, ніж самоізолюватися вдома. Наші колеги з Крим.Реаліі провели «інспекцію» пляжів у Ялті, Партеніті і Гурзуфі.