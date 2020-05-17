У Туреччині на дипустановах розмістили кримськотатарські прапори в пам’ять про жертв геноциду

Посольство України в Туреччині вивісило на будівлі дипломатичного відомства в Анкарі кримськотатарський прапор в пам’ять про жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомила дипустанова в твіттері.

«Пам’ять про злочинну депортацію сталінським режимом кримських татар в 1944 році досі віддає страшним болем у наших серцях, який ми поділяємо з кримськотатарським народом. На знак солідарності над нашим посольством у ці дні розміщений кримськотатарський прапор із траурною стрічкою», – йдеться в повідомленні.

Водночас посол України в Туреччині Андрій Сибіга у фейсбуці повідомив, що кримськотатарські прапори розмістили також в українських консульствах у Стамбулі та Анталії.

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Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував меморіальні заходи на 17-18 травня, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу – їх проводитимуть як напередодні (17 травня – ред.), так і у сам день 18 травня в Україні, включаючи окупований Крим, а також в інших країнах світу. Чубаров повідомив, що завтра о 12:00 по всій території України і на території анексованого Росією Криму буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.