В Україні 17 і 18 травня – дні вшанування жертв політичних репресій та геноциду кримськотатарського народу

В Україні цими днями – 17 травня вшановуватимуть пам’ять жертв політичних репресій, а 18 травня – жертв геноциду кримськотатарського народу. У зв’язку з цим заплановані пам’ятні заходи із врахуванням карантинних обмежень.

«Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в’язниці, заслання, табори, примусово проходили психіатричне лікування... «Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства», – йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам’яті.

За даними Інституту, у період «Великого терору» на території тодішньої УРСР було засуджено 198918 людей, з яких близько двох третин – до розстрілу, решта були відправлені до в’язниць і таборів.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував меморіальні заходи на 17-18 травня, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу – їх проводитимуть як напередодні (17 травня – ред.), так і у сам день 18 травня в Україні, включаючи окупований Крим, а також в інших країнах світу. Чубаров повідомив, що завтра о 12:00 по всій території України і на території анексованого Росією Криму буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.