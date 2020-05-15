Будівлю Кабінету міністрів підсвітять символікою кримських татар – Резніков

Будівля Кабінету Міністрів України підсвітять національною символікою України і кримськотатарського народу 17 і 18 травня до річниці геноциду кримськотатарського народу. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії повідомив віце-прем’єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Ми готуємо проєкт спільно з представниками Меджлісу, і я зараз вперше повідомляю вам деталі: 17 або 18 травня ввечері буде зроблене підсвічування, що зображає національну символіку України і кримськотатарського народу на урядовому будинку… Я вас запрошую – це буде дуже знаково і правильно», – повідомив Резніков.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що меморіальні заходи, присвячені пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, вже затверджені, і опублікував їх список. За його словами, вони проводитимуться напередодні та в день 18 травня в Україні, включаючи анексований Крим, а також в інших країнах світу.

У квітні в Криму російська поліція почала вручати застереження кримським татарам. Серед них: активісти кримськотатарського національного руху, правозахисники і журналісти «Кримської солідарності». У цих застереження йдеться про «неприпустимість екстремістської діяльності» в тому числі 18 травня, коли кримські татари згадують жертв депортації 1944 року.