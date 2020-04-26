МЗС України у річницю заборони Меджлісу в окупованому Криму закликало посилити санкції проти Росії

Міністерство закордонних справ України у четверту річницю заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Росією Криму закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти Москви.

«Заборона вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою стала черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, виявом расової дискримінації, елементом масштабної кампанії залякувань і переслідувань незгодних з окупацією півострова та фіктивними результатами так званого «референдуму» від 16 березня 2014 року, організованого фактично під дулами автоматів окупаційних військ і визнаного незаконним світовим співтовариством», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що внаслідок репресій, що не припиняються, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені у Росії з політичних мотивів.

«Протягом останніх півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення «закону про мітинги та зібрання» членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримськотатарского національного руху, зокрема Еміне Авамілевій, Абдурешиту Джеппарову та іншим активістам», – зазначили у МЗС.

Як нагадали у відомстві, своїми діями щодо Меджлісу Росія порушила фундаментальні норми права, зокрема Міжнародну конвенцію про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також право корінного народу України, Криму на представництво і самоврядування, яке надається Декларацією про права корінних народів ООН, ухваленою 13 вересня 2007 року.

«Порушення норм міжнародного права Росією стосовно кримських татар розглядаються зараз також і Міжнародним Судом ООН, який 19 квітня 2017 року своїм Наказом серед іншого зобов’язав Росію «утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс». Росія свідомо ігнорує цей припис Наказу МС ООН вже протягом трьох років. Питання невиконання Росією Наказу буде розглядатись Міжнародним Судом ООН вже під час розгляду справи по суті», – нагадали у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство закликає світову спільноту продовжувати чинити тиск на Росію та посилювати санкції, щоб примусити Кремль виконати наказ Міжнародного суду ООН та припинити утиски кримських татар в окупованому Криму.

У 2016 році підконтрольний Росії Верховний суд Криму, а потім і Верховний суд Росії ухвалили заборонити представницький орган кримських татар – Меджліс. Його визнали екстремістською організацією, нібито через посягання на територіальну цілісність Росії і залякування людей.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.