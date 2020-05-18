Кримська татарка про зраду росіян

18 травня – 76 річниця траурної дати депортації корінного народу Криму. Від депортації постраждала кожна кримськотатарська родина. За підрахунками дослідників, під час та від наслідків насильницького виселення загинуло 18-46 відсотків усього етносу. Історія насильницького виселення кримськотатарської родини Абібулаєвих, із села Теберті, Бахчисарайський район. 84-річна Шекуре Абібулаєва розповідає, як жила її сім’я до 1944 року в кримськотатарському селі. Літня жінка досі пам’ятає, хто допомагав нацисту, який оселився в їхньому будинку під час захоплення Криму, як потрапив у полон батько, та хто цькував її в Узбекистані.