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27 квітня 2020, Київ 10:10
Крим

«Іміджевий проєкт Путіна»: будівництво Соборної мечеті в Сімферополі (фотогалерея)

Квітень 2020 року. Над приватним сектором на самому початку Ялтинського шосе височіє купол із п'ятьма вежами. Чотири з них – мінарети Соборної мечеті Сімферополя, ще одна – червоний баштовий кран. Будівництво мечеті триває, незважаючи на оголошений у Криму в зв'язку з пандемією COVID-19 режим самоізоляції.

Будівельники спізнюються на рік – російська влада Криму обіцяла відкрити мечеть ще 21 квітня 2019 року. Тоді якраз виповнювалося п'ять років із дня підписання російським президентом Володимиром Путіним указу про реабілітацію депортованих народів Криму. Тепер же називають нові терміни – червень 2020 року.

Спочатку Соборну мечеть планували зводити під патронатом двох президентів – України та Туреччини. У квітні 2014 року ці фірми мали закласти пам'ятний камінь і капсулу в фундамент будівлі. Через російську анексію Криму плани змінилися, тепер лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запрошує на відкриття мечеті вже президент Росії.

А депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек, який не раз за роки анексії приїжджав до Туреччини у складі офіційної російської делегації, каже, що відкриття мечеті стане «святом міжнародного масштабу»: «Хотілося б, щоб кримські татари, мусульмани підготувалися гідно прийняти дуже високих гостей у себе вдома в своєму форпості традиційного ісламу на відкритті Соборної мечеті».

«Доброю справою» будівництво мечеті називають і деякі кримськотатарські активісти. У той же час вони підкреслюють, що культова споруда не повинна стати «пасовищем для ФСБ», де представники спецслужб знаходитимуть нових людей для кримінальних переслідувань за релігійною ознакою. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв вважає, що Соборна мечеть у Сімферополі не має гуманітарної або соціокультурної функції: «Це іміджевий і політичний проєкт Путіна, як Керченський міст, автомагістраль «Таврида» і аеропорт».

Як виглядає Соборна мечеть на нинішньому етапі будівництва – дивіться у фотогалереї з Сімферополя.
Соборна мечеть розташовується на самому початку Ялтинського шосе, де сходяться проспект Вернадського і вулиця Гребельної
1 Соборна мечеть розташовується на самому початку Ялтинського шосе, де сходяться проспект Вернадського і вулиця Гребельної
Цю ділянку закріпили як місце будівництва мечеті ще в 2011 році. Тоді після низки судів міська влада Сімферополя виділила під мечеть саме ту територію, про яку довгі роки просили мусульмани Криму
2 Цю ділянку закріпили як місце будівництва мечеті ще в 2011 році. Тоді після низки судів міська влада Сімферополя виділила під мечеть саме ту територію, про яку довгі роки просили мусульмани Криму
Позаду &ndash; приватні будинки і смуга Сімферопольського водосховища. Праворуч &ndash; так звана &laquo;свічка&raquo;, один із корпусів Таврійського національного університету імені Вернадського. Далі на шосе &ndash; онкодиспансер
3 Позаду – приватні будинки і смуга Сімферопольського водосховища. Праворуч – так звана «свічка», один із корпусів Таврійського національного університету імені Вернадського. Далі на шосе – онкодиспансер
Роботи тривають уже п&#39;ятий рік. У кримських ЗМІ тим часом кажуть, що будівництво мечеті, як і інші російські довгобуди на анексованому півострові, направлене на &laquo;підвищення якості життя кримчан і процвітання півострова&raquo;
4 Роботи тривають уже п'ятий рік. У кримських ЗМІ тим часом кажуть, що будівництво мечеті, як і інші російські довгобуди на анексованому півострові, направлене на «підвищення якості життя кримчан і процвітання півострова»
Не зупинила будівництво та пандемія COVID-19. Робочі на об&#39;єкті продовжують оздоблення всупереч обмежувальним заходам, схваленим російською владою Криму
5 Не зупинила будівництво та пандемія COVID-19. Робочі на об'єкті продовжують оздоблення всупереч обмежувальним заходам, схваленим російською владою Криму
Висота купола мечеті досягає 28 метрів
6 Висота купола мечеті досягає 28 метрів
Кожен із мінаретів має висоту 58 метрів
7 Кожен із мінаретів має висоту 58 метрів
Російська влада Криму позиціонує Соборну мечеть як найбільшу в Східній Європі
8 Російська влада Криму позиціонує Соборну мечеть як найбільшу в Східній Європі
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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