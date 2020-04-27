Квітень 2020 року. Над приватним сектором на самому початку Ялтинського шосе височіє купол із п'ятьма вежами. Чотири з них – мінарети Соборної мечеті Сімферополя, ще одна – червоний баштовий кран. Будівництво мечеті триває, незважаючи на оголошений у Криму в зв'язку з пандемією COVID-19 режим самоізоляції.



Будівельники спізнюються на рік – російська влада Криму обіцяла відкрити мечеть ще 21 квітня 2019 року. Тоді якраз виповнювалося п'ять років із дня підписання російським президентом Володимиром Путіним указу про реабілітацію депортованих народів Криму. Тепер же називають нові терміни – червень 2020 року.



Спочатку Соборну мечеть планували зводити під патронатом двох президентів – України та Туреччини. У квітні 2014 року ці фірми мали закласти пам'ятний камінь і капсулу в фундамент будівлі. Через російську анексію Криму плани змінилися, тепер лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запрошує на відкриття мечеті вже президент Росії.



А депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек, який не раз за роки анексії приїжджав до Туреччини у складі офіційної російської делегації, каже, що відкриття мечеті стане «святом міжнародного масштабу»: «Хотілося б, щоб кримські татари, мусульмани підготувалися гідно прийняти дуже високих гостей у себе вдома в своєму форпості традиційного ісламу на відкритті Соборної мечеті».



«Доброю справою» будівництво мечеті називають і деякі кримськотатарські активісти. У той же час вони підкреслюють, що культова споруда не повинна стати «пасовищем для ФСБ», де представники спецслужб знаходитимуть нових людей для кримінальних переслідувань за релігійною ознакою. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв вважає, що Соборна мечеть у Сімферополі не має гуманітарної або соціокультурної функції: «Це іміджевий і політичний проєкт Путіна, як Керченський міст, автомагістраль «Таврида» і аеропорт».



Як виглядає Соборна мечеть на нинішньому етапі будівництва – дивіться у фотогалереї з Сімферополя.