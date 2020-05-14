Меджліс затвердив меморіальні заходи до 18 травня, які проведуть у всій Україні, включно з Кримом

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що меморіальні заходи, присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, вже затверджені, і опублікував їх список. За його словами, вони проводитимуться напередодні та в день 18 травня в Україні, включаючи анексований Крим, а також в інших країнах світу.

При цьому Чубаров підкреслив, що обмежувальні заходи, ухвалені у зв'язку з пандемією COVID-19 як в Україні, так і в інших державах, істотно змінили характер і форми меморіальних заходів.

«Кримськотатарський народ, зберігаючи власну гідність і відданість своїй землі, і в умовах російської окупації Криму вшановуватиме пам'ять жертв геноциду 18 травня 1944 року. Але обов'язково прийде час, коли ми всі зберемося у звільненому від російських окупантів Криму і разом поклонимося пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, обіймемося зі славними учасниками кримськотатарського національного руху, привітаємо звільнених із російських катівень нинішніх кримських політв'язнів», – написав він.

За словами Рефата Чубарова, опублікований ним план доповнюватиметься на місцях і в різних країнах, де здійснюють свою діяльність кримськотатарські діаспорні організації.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку меморіальних заходів на 17-18 травня, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Він звернувся до мера Києва Віталія Кличка з приводу Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У квітні в Криму російська поліція почала вручати застереження кримським татарам. Серед них: активісти кримськотатарського національного руху, правозахисники і журналісти «Кримської солідарності». У цих застереження йдеться про «неприпустимість екстремістської діяльності» в тому числі 18 травня, коли кримські татари згадують жертв депортації 1944 року.