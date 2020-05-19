Хоча радянська влада, встановлена в Криму в кінці 1920 року, жорстко розправилася з політичним рухом кримських татар, культура народу в цілому не постраждала. Навіть більше – на 20-ті роки ХХ століття припадає короткочасний розквіт кримськотатарського суспільства, принаймні тієї його частини, що пережила репресії та голод 1921–1923 років.



Кримські татари до цього часу вже поступалися росіянам першим місцем за чисельністю в Криму, але все одно становили 26% жителів півострова. Державними мовами в Кримській АРСР були російська і татарська, проводилася політика «татаризації», кримські татари обіймали вищі керівні посади в республіці.



Активно просувалося вивчення кримськотатарської археології та етнографії. Виходили наукові роботи та збірники матеріалів – пронизані радянською ідеологією, але сповнені важливими фактами.



Але в 30-ті роки радянська влада розгорнула боротьбу з національними елітами, яка залишила кримських татар майже без інтелігенції. У 1944 році сталася депортація, а на початку 50-х з'явилася нова концепція історії Криму, в якій не було місця вивченню корінного народу. Саме тому зроблені на початку століття записи і фотографії мають важливе значення для історії кримських татар.



Яким був традиційний побут кримськотатарського народу – дивіться у фотогалереї Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода.