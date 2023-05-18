«Народ зберігся і житиме вільно» – Зеленський у День памʼяті жертв геноциду кримських татар

Кримськотатарський народ «зберігся і житиме вільно», попри намагання позбавити його батьківщини і знищити, заявив президент України Володимир Зеленський 18 травня, у День памʼяті жертв геноциду корінного народу Криму.

«79 років тому в цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя», – вказує глава української держави.

Зеленський повʼязав меморіальний день із Днем вишиванки, який цього року відзначається також 18 травня (в третій четвер місяця).

«Сьогодні на мені особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі», – наголосив президент.

Верховна Рада у своєму зверненні з нагоди памʼятної дати вказала, що після окупації півострова в 2014 році Росія «вдалася до старих методів, розпочала системні репресії, «вибіркове правосуддя» кримськотатарського народу».

«І, знову-таки, мета не змінилася — знищити корінний народ України… Лише перемога над абсолютним злом здатна поставити крапку в історії злочинів», – вказано у зверненні.

18 травня 1944 року радянський режим розпочав депортацію всього кримськотатарського народу до Центральної Азії з Криму. Упродовж трьох днів десятками залізничних вагонів було силоміць вивезено близько 200 тисяч людей.

Щороку в Криму з нагоди роковин Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу відбувалися масові заходи, зокрема, жалобний мітинг у центрі кримської столиці. Але після окупації півострова Росією проведення подібних акцій у центрі Сімферополя заборонили.