«Мета РФ не змінилася – знищити народ» – Верховна Рада в День памʼяті жертв геноциду кримських татар

В Україні 18 травня вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

«Злочин радянського режиму, розпочатий 18 травня 1944 року, став однією з величезних трагедій, яку тоталітарна машина довгі роки замовчувала та приховувала. 79 років тому радянська влада скоїла свідомий злочин, аби знищити національну ідентичність і корінний народ України», – йдеться у зверненні Верховної Ради, яке від імені парламенту підписав спікер Руслан Стефанчук.

У тексті йдеться, що після окупації півострова в 2014 році Росія «вдалася до старих методів, розпочала системні репресії, «вибіркове правосуддя» кримськотатарського народу».

«І, знову-таки, мета не змінилася — знищити корінний народ України. Це історична риса росіян й історичне прагнення винищення за національною ознакою. Лише перемога над абсолютним злом здатна поставити крапку в історії злочинів», – вказано у зверненні.

18 травня 1944 року радянський режим розпочав депортацію всього кримськотатарського народу до Центральної Азії з Криму. Упродовж трьох днів десятками залізничних вагонів було силоміць вивезено близько 200 тисяч людей.

Щороку в Криму з нагоди роковин Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу відбувалися масові заходи, зокрема, жалобний мітинг у центрі кримської столиці. Але після окупації півострова Росією проведення подібних акцій у центрі Сімферополя заборонили.