Меджліс просить уникати розваг у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня

Меджліс кримськотатарського народу закликав не проводити офіційні розважальні масові заходи на вулицях і площах обласних центрів і міст України 18 травня, коли припадає День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це йдеться в заяві, опублікованій головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.

Зокрема, Меджліс закликає керівників обласних адміністрацій, сільських, селищних і міських голів, депутатів сільських, селищних, міських і обласних рад сприяти проведенню 18 травня Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Меджліс просить пов’язати жалобні чорні стрічки на державні прапори України, встановлені над адмінбудівлях чи флагштоках поблизу. Також в Меджлісі просять розмістити на носіях зовнішньої реклами спеціальне графічне зображення, що відображає суть трагедії кримськотатарського народу 18 травня 1944 року.

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей.

Згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошено Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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