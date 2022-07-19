«Простіше кудись виселити українців, а своїх заселити». Плани Росії на південь України

За що російські окупаційні сили збираються примусово виселяти населення окупованої частини півдня України? До чого може призвести масове виселення тамтешніх жителів? Чи збирається Росія заселити захоплену частину півдня України своїми громадянами? Ці та інші питання обговорювали у програмі Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили на Херсонщині повідомили, що за невиконання їхніх «наказів» жителів будуть примусово виселяти за межі області. «Документ» підписав так званий «голова військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Володимир Сальдо. Про це 15 липня повідомили у телеграм-каналах, що підконтрольні окупаційним силам.

Згідно з так званим «указом», дії, які російські окупаційні сили розцінять як «загрозу суспільно-політичній стабільності», призведуть до примусового виселення з окупованої частини Херсонської області. «Рішення про виселення» буде схвалювати «військовий комендант», на виконання відведено 24 години.

Серед причин, через які місцевих жителів можуть виселити за межі окупованої частини Херсонщини, зазначені: перешкоджання роботі «військово-цивільної адміністрації» та інших «структур» окупаційних сил, «дискредитація» органів влади Росії чи російської армії, поширення «неправдивої інформації» про дії російських органів влади.

Аналогічні заходи планують впроваджувати й на захопленій російськими військовими частині Запорізької області. Призначений російськими окупаційними силами «голова військово-цивільної адміністрації» Євген Балицький першого липня опублікував відповідний «указ» у своєму телеграм-каналі.

«Сталінські методи»

До того, як рашисти проводитимуть псевдодепортацію, ми точно повернемося у своє, хоч і тимчасово окуповане, місто

Міський голова Мелітополя Іван Федоров порівняв представників російських окупаційних сил із радянським диктатором Сталіним, а ймовірне виселення жителів окупованої частини Запорізької області – з депортацією кримських татар у 1944 році.

«Історія вже все показала. Що і перспектива Сталіна була зовсім погана, і депортація погано скінчилася. Усе повернулося на свої місця. Тому я впевнений, що цього не трапиться і до того, як рашисти проводитимуть псевдодепортацію, ми точно повернемося у своє, хоч і тимчасово окуповане, місто», – висловився Федоров.

Вже потрібно напряму казати, що населення буде депортуватися, репресуватися через велику потужність цього проукраїнського руху

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков вважає, що російські окупаційні сили вже вичерпали інші способи боротьби з проукраїнськими настроями на окупованій частині півдня.

«Такі дії свідчать, що окупаційний режим не в змозі боротися з проукраїнськістю на тимчасово окупованих територіях, що українські настрої, патріотичні настрої, настільки потужні, що їх неможливо стримувати якимись методами арештів чи тиску. Вже потрібно напряму казати, що населення буде депортуватися, репресуватися через велику потужність цього проукраїнського руху», – наголосив Ашурбеков.

Плани Росії щодо примусового виселення українців з півдня викривають загарбницькі наміри цієї країни, зазначив депутат.

«Реалізація цього розпорядження буде малоймовірною, малоперспективною, бо тоді доведеться депортувати більшість населення тимчасово окупованих міст», – зауважив політик.

На окупованих територіях наші партизани потрохи «відпрацьовують» колаборантів та зрадників

«Депортуватимуть, бо бояться»

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк вважає, що головна причина ймовірного виселення українців із півдня – страх перед місцевим партизанським рухом.

«На окупованих територіях наші партизани потрохи «відпрацьовують» колаборантів та зрадників. Такі випадки були в Херсоні та Запорізькій області», – сказав чиновник.

Буряк зазначив, що деякі росіяни розглядають південь України як потенційне місце для життя, тому окупаційні сили намагатимуться залишити там лише лояльних місцевих жителів.

Для росіян дуже важливо, щоб у таких населених пунктах були 100% «зрозумілі» жителі

«Цим «оркам» (російським окупаційним силам – ред.) для заселення своїх родин знадобляться наші доми. За останні п’ять-сім років наші міста добре розбудувались. У Росії такі районні міста є хіба що ближче до Санкт-Петербурга та Москви. Для них (російських окупаційних сил – ред.) важлива інфраструктура: з однієї сторони – дорога на Ростов, з іншої – дорога на Крим та Одесу. Тому для росіян дуже важливо, щоб у таких населених пунктах були 100% «зрозумілі» жителі. Їм простіше кудись виселити українців, а своїх заселити», – вважає Буряк.

«Новини Приазов’я» запитали першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, чи можуть погрози російських окупаційних сил про виселення жителів Херсонщини бути пов’язані з підготовкою «референдуму». Політик відповів, що це швидше спроба залякати населення.

«Це – черговий варіант, яким вони намагаються задушити супротив людей і зробити там сіру, слухняну масу, але це не спрацює – стовідсотково», – запевнив Соболевський.

Є випадки, коли наших людей забирали, вивозили у Крим або на Донбас, вдягали в форму ЗСУ й видавали їх за військовополонених

Політик припустив, що російські військові вже примусово вивозили жителів з окупованої частини Херсонщини. Але тепер цей процес може стати масовішим.​

«У нас були випадки, коли люди зникали, в тому числі наші мери. Доля Бабича – голови Голої Пристані – невідома. Є підстави вважати, що він перебуває за межами Херсонщини. Є випадки, коли наших людей забирали, вивозили у Крим або на Донбас, вдягали в форму ЗСУ й видавали їх за військовополонених. Ми очікуємо, що це (явище – ред.) буде масовішим», – розповів Соболевський.

«Повторення нацистської політики»

Росіяни мають величезні проблеми з демографічним ресурсом, і тому вони йдуть саме до таких протиправних вчинків

Колишній представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін каже, що Росія збирається виселяти місцеве населення з окупованої частини півдня України, щоб розв’язати власні демографічні проблеми.​

«Фактично це – повторення нацистської політики. Коли вони відступали з України, вивозили робочу силу – гастарбайтерів. Росіяни планують саме таке. Ті люди, які можуть бути їм потенційно цікаві, – робоча сила. Це – злочинний задум. Вони мають величезні проблеми з демографічним ресурсом, і тому вони йдуть саме до таких протиправних вчинків», – висловив думку Бабін.

Це не заміщення, а саме – вивезення. Вони зараз завозитимуть туди військових, свої каральні структури

На думку юриста, російська влада розуміє, що не втримається на півдні України, тому не переселятиме туди росіян замість українців. Ситуація на окупованих територіях відрізняється від тієї, що була на початку анексії Криму.

«Вони розуміють, що українська влада поверне контроль над цими територіями й досить швидко, тому це не заміщення, а саме – вивезення. Вони зараз завозитимуть туди військових, свої каральні структури, але це не заміщення. Це – дії, які можна схарактеризувати як складову геноциду українського народу», – наголосив Бабін.

Усім, хто буде примусово вивезений у Росію, юрист-міжнародник порадив виїжджати звідти в Європу.

Російський юрист-міжнародник, заступник директора громадської організації «Дім вільної Росії» у Києві Володимир Жбанков зазначив, що додаткову небезпеку під час примусового виселення жителів півдня можуть становити «фільтраційні табори».

«Перед тим, як насильно перемістити жителів України, їх поміщають у так звані «фільтраційні табори». І частина людей не проходить «фільтрацію», після чого вони потрапляють у руки кримінальної системи Росії. Вона «славиться» жахливими умовами утримання й тортурами», – розповів Жбанков.

Утім, на думку російського юриста, вірогідність заміщення українців росіянами на півдні України мінімальна.

Досвід Абхазії повторять в Україні?

З Абхазії було вигнано понад 60% населення – 300 тисяч людей. Від війни тікали не лише етнічні грузини, але й росіяни, українці, білоруси

Журналіст із Грузії, професор Державного університету Ілії Олег Панфілов розповів, як Росія проводила етнічні чистки в Абхазії та Південній Осетії після окупації цих територій.

«З Абхазії було вигнано понад 60% населення. Це приблизно 300 тисяч людей. У 1992–1993 роках від війни тікали не лише етнічні грузини, але й росіяни, українці, білоруси, які там жили. Було кілька естонських сіл – вони також усі мігрували. Те саме було і в Південній Осетії. До (російсько-грузинської війни – ред.) 2008 року етнічні грузини жили в Південній Осетії. До того ж жили так, що грузинські та осетинські села завжди були по сусідству», – розповів журналіст.

За словами Панфілова, на територію окупованої Абхазії після закінчення воєнних дій повернулася лише невелика частина жителів. Професор розповів, що на окупованих територіях Грузії заміщення населення росіянами не відбулося.