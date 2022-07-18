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Приазов’я

«Перлини» Херсонщини: курортний сезон у Скадовську та Генічеську – без туристів

Літо для приморських регіонів Херсонської області є найгарячішою порою туристичного сезону. В цей період зазвичай населені пункти Приазов’я приймали мільйони туристів з усієї України, що давало змогу місцевим жителям заробляти та жити з цього майже весь рік. Доходи від туристичного бізнесу також поповнювали місцеві бюджети. Але не цього року. Причина – повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, яка окупувала приморські території. Туристичні «перлини», що раніше приваблювали відпочивальників та інвесторів, перетворюються в депресивні регіони. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побачив у Скадовську та Генічеську порожні пляжі, безлюдні вулиці, зачинені кафе та відсутність перспектив.

Порожні пляжі &ndash; буденна картина нинішнього курортного сезону в Скадовську
1 Порожні пляжі – буденна картина нинішнього курортного сезону в Скадовську
Центральні вулиці Генічеська, на яких раніше в липні завжди було людяно
2 Центральні вулиці Генічеська, на яких раніше в липні завжди було людяно
Зачинені кафе і порожній пляж &ndash; так виглядає набережна у Скадовську
3 Зачинені кафе і порожній пляж – так виглядає набережна у Скадовську
Генічеський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка &nbsp;
4 Генічеський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка
 
Санаторії Скадовська цього року не заповненні, пляжі та місця відпочинку &ndash; також порожні&nbsp; &nbsp;
5 Санаторії Скадовська цього року не заповненні, пляжі та місця відпочинку – також порожні 
 
На вулицях Скадовська зараз незвично безлюдно
6 На вулицях Скадовська зараз незвично безлюдно
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Генічеський &laquo;Камʼяний пляж&raquo; теж порожній
7 Генічеський «Камʼяний пляж» теж порожній
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Генічеський «Камʼяний пляж» теж порожній

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