Літо для приморських регіонів Херсонської області є найгарячішою порою туристичного сезону. В цей період зазвичай населені пункти Приазов’я приймали мільйони туристів з усієї України, що давало змогу місцевим жителям заробляти та жити з цього майже весь рік. Доходи від туристичного бізнесу також поповнювали місцеві бюджети. Але не цього року. Причина – повномасштабне вторгнення російської армії в Україну, яка окупувала приморські території. Туристичні «перлини», що раніше приваблювали відпочивальників та інвесторів, перетворюються в депресивні регіони. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побачив у Скадовську та Генічеську порожні пляжі, безлюдні вулиці, зачинені кафе та відсутність перспектив.