Влада радить жителям Херсону «запастися їжею та водою в укриттях на 5-7 днів»

Виконуюча обов'язки мера Херсона Галина Лугова, яка також є секретарем Херсонської міської ради, закликала жителів міста та області евакуюватися через посилення бойових дій. Тим, хто не може з різних обставин, мають бути готові просидіти тиждень в укриттях. Про це вона сказала в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».



«Виїжджати треба, бо ми розв'яжемо руки нашим військовим, щоб вони могли більш вільно пересуватися по місту. Я розумію, що наші хлопці – молодці і можуть виконувати певну ювелірну роботу. Але, якщо ми дамо певну змогу тим, що нас, херсонців, буде менше у місті. Це безпека людей. І як би хлопці ювелірно не намагалися виконати свою справу – звільнити Херсон від орків (російська армія – ред.) – звісно, певні руйнування будуть, певні якісь спалахи вогню будуть. Маємо дбати про безпеку людей. Було б дуже добре, якби люди, у кого є така можливість, залишили територію нашого міста, нашої Херсонщини», – наголосила Лугова.



Вона зазначила, що в місті є люди, які через свій стан здоров'я або своїх рідних, не в змозі виїхати.

«Є різні життєві ситуації, які не дозволяють залишити місце. Люди мають забезпечити укриття і підвальні приміщення підготувати, запастися водою, їжею, принаймні на 5-7 днів, щоб вони відчували себе в більш-менш безпечному місці», – додала Лугова.

Минулого тижня віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами. Також в облраді закликали жителів окупованої Херсонщини спробувати виїхати з регіону або ж готуватися до бойових дій.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомляло, що виїхати з окупованої частини Херсонщини можна тільки через Кримський півострів.