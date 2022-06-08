Ситуація на Херсонщині загострюється щодня, виїхати звідти можна тільки через Крим – ОК «Південь»

Ситуація в окупованій Херсонській області погіршується щодня, повідомляє оперативне командування «Південь» 8 червня.

За даними військових, окупаційна влада продовжує просувати ідею приєднання Херсонської області до Росії.

«Тим часом в регіоні ситуація загострюється щодня. Через бойові дії пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури, внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені мирні жителі, надання допомоги яким ускладнено нестачею ліків. Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, де йдуть бойові дії. Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОК «Південь», медичні комісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медичних оглядів призовників для максимального набору. При цьому військові нагадують, що призов людей на окупованих територіях є порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

Командування також повідомляє про обстріл Миколаєва з реактивних систем залпового вогню «Ураган»:

«Намагаючись руйнувати інфраструктуру та промисловість обласного центру, нічними обстрілами ворог продовжує психологічний тиск на мирне населення міста. Повітряну розвідку Миколаївщини, в пошуках нових місць ударів, ворог проводив безпілотним літальним апаратом «Орлан-10», який традиційно влучно знищено нашим зенітно-ракетним підрозділом», – додає пресслужба.

Водночас в Одеській області, в тому числі на кордоні з сепаратистським Придністров’ям, ситуація контрольована. В Чорному морі перебуває чотири російських ракетних кораблі та підводний човен, споряджені 36 крилатими ракетами «Калібр».

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Наприкінці травня українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і просунулися на 9 кілометрів. За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

В Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.