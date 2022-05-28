Коли ЗСУ звільнять окуповану Росією частину півдня України?

Коли українські військові зможуть перейти до контрнаступу на півдні України? Наскільки міцно закріпилася російська армія в окупованій частині регіону? Чи достатню підтримку має Україна з боку західних партнерів для досягнення перемоги у війні? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Південь України обов'язково буде звільнено, заявив 26 травня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк : «Росія дуже активно намагається сформувати в жителів півдня думку, що Україна їх покинула, а так званий «руський мир» прийшов надовго. Повна маячня». Він також зазначив: «Вся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб Україна отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях». А також працює на те, щоб «просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни, Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці».

: «Росія дуже активно намагається сформувати в жителів півдня думку, що Україна їх покинула, а так званий «руський мир» прийшов надовго. Повна маячня». Він також зазначив: «Вся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб Україна отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях». А також працює на те, щоб «просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни, Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці». Подоляк стверджує, «щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь України буде обов'язково звільнений».

Третя лінія оборони окупантів

Російські війська здійснюють перегрупування своїх сил на півдні України, намагаючись закріпитися на вже зайнятих територіях. Про це виданню Крим.Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Російська Федерація хоче залишитися надовго

За його словами, російські військові готують відповідні інженерні споруди, будують третю лінію оборони. Це свідчить, що РФ хоче залишитися надовго».

«З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго»», – розповів представник розвідслужби.

Він також повідомив, що у військових діях залучений Південний військовий округ РФ. Підрозділи були заведені через Кримський півострів і вже потім їх перекинули на материкову частину.

Експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів «Новинам Приазовʼя», що зараз військові сили Росії сконцентровані на луганському напрямку, а на півдні вони розміщують саме оборонну техніку.

«На півдні вони намагаються закріпитися, вони проводять такі демонстраційні заходи, які б показали, що Росія тут надовго. Була новина, що вони мобільні оператори завели, постійно наголошують у своїй пропаганді, що Херсон тепер назавжди з Росією, переводять школи на російську мову викладання і так далі. До речі, вони кидають танки Т62 по Мелітополю, це означає, що вони намагаються сформувати там сили для оборони. Тобто ці танки, звісно, застарілі, але якраз в обороні вони можуть виконувати свою роль. Вони є дешеві, але з іншого боку будуть виконувати певні оборонні функції», – зазначив Самусь.

Разом з цим він підкреслює, що «саме на півдні ситуація є «замороженою».

Вони туди кинули усі резерви, усі можливі сили, зазнають величезних втрат, українська армія обороняється, маневрово обороняється

«Оскільки Росія основні зусилля робить на сході, це очевидно. Вони намагаються виконати політичну задачу Путіна і продемонструвати хоч якусь перемогу, тобто вони зараз перед собою ставлять завдання так званої повної «деокупації» «ЛНР» (Луганщини, на окупованій частині якої діє угруповання «ЛНР» – ред.), щоб це представити як перемогу і хоч якийсь результат за 3 місяці війни проти України. Мається на увазі вихід на адміністративну межу Луганської області. Зараз вони туди кинули усі резерви, усі можливі сили, зазнають величезних втрат, українська армія обороняється, маневрово обороняється і в принципі динаміку цього масового наступу Збройні сили України вже зупинили», – каже експерт.

Він наголошує, що армії РФ не вдалося «проломити шаленим натиском українську оборону».

«Намагання РФ будь-що втримати Маріуполь»

Їм необхідний коридор суходолом до Криму, враховуючи, що Херсонська область є дуже важливою з точки зору продовольчої безпеки

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі, який родом з Маріуполя, вважає, що зараз Росія може «шантажувати українську владу проведенням анексії півдня».



«Якщо ми не погодимося на умови, висунуті Кремлем про визнання Криму, як російської території, а також не визнаємо незалежності так званих «ЛНР» та «ДНР», вони спробують анексувати ці території (південь – ред.). Їм необхідний коридор суходолом до Криму, враховуючи, що Херсонська область є дуже важливою з точки зору продовольчої безпеки», – вважає Ялі.

Також він відзначив, що ідея з проведенням «референдумів» в окупованих містах провалилася, адже жителі показали сильний супротив. «Партизанський рух псує картину про дружньо налаштованих до Росії українців», – зазначив він.

Росіяни вживають відповідні дії, поступово укріплюючи свої позиції, а також, закручуючи гайки

«Було достатньо випадків, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, атак українських партизанів по підриву колії, атак на війська. Але росіяни вживають відповідні дії, поступово укріплюючи свої позиції, а також, закручуючи гайки. Це стосується насамперед протестів українських пересічних громадян. За допомогою каральних заходів, придушення цих протестів, викрадення ватажків», – вказує експерт.

На думку Ялі, Росія намагатиметься будь-що втримати Маріуполь не лише через сухопутний коридор до окупованого Криму, а й через особливості місцевого порту. Разом з тим, саме «місто поступово вимиратиме».

Порт – це те, що їм потрібно та військова база. А на населення Маріуполя буде і надалі чекати депопуляція, депортація та вимирання людей

«Місцева окупаційна адміністрація переконує, що Маріуполь буде приєднаний до Ростовської області. Це найбільший порт на Азовському морі. Тобто, роботи там немає, системоутворюючі підприємства зруйновані, от порт – це те, що їм потрібно та військова база. А на населення буде і надалі чекати депопуляція, депортація та вимирання людей без ліків із хворобами», – вважає Ялі.

Чому ЗСУ не переходять в контрнаступ на півдні?

На думку експерта Михайла Самуся, єдина причина, через яку українські військові не переходять в контрнаступ на півдні – це те, що основні сили Росії зараз розташовані на Донбасі, і Збройним силам України потрібно втримати цей напрямок.

Також Михайло Самусь зазначив, що для наступальних дій українській армії потрібна достатня кількість високотехнологічної зброї, яку мають поставити західні партнери.

Росія має виснажитися, а Україна за цей час отримає достатню концентрацію високотехнологічної зброї

«Жодних причин інших немає. Ми не можемо зараз розпорошувати свої сили. Тобто ми маємо витримати цей натиск якраз на Донбасі. Росія має виснажитися, а Україна за цей час отримає достатню концентрацію високотехнологічної зброї від наших західних партнерів, особливо далекобійної артилерії і реактивної артилерії. Це дозволить при проведенні контрнаступальних дій уникнути жертв серед українських солдатів, бо будь-які наступальні дії, вони є більш небезпечними для особового складу, ніж оборонні», – пояснив експерт.

Михайло Самусь вважає, що в Росії достатньо зброї для подальшого ведення війни. Ситуацію на фронті може змінити насамперед якість озброєння, яке отримає Україна.

«Зі зброєю їм важко не стане, бо дійсно у них дуже багато російської техніки і розраховувати на те, що у них закінчаться танки чи інша техніка – не варто. У них кілька десятків тисяч і танків, і бронетехніки, тому не треба чекати цього. Мова про те і йде, що нам треба отримати високотехнологічну зброю від наших союзників, яка зможе просто переважити оцю кількісну перевагу якістю. І тоді ми якістю зможемо знищити дуже багато їхньої техніки», – каже Самусь.

За його словами, «дуже велика проблема для Росії може бути насамперед не в техніці, а в тому, що особовий склад не захоче воювати».

«Коли особовий склад зрозуміє, що вони гарантовано будуть знищені, як би там не працювала ця репресивна машина, пропагандистська машина, але це вже перебуває на базовому рівні розуміння життя і смерті, і люди просто не будуть їхати воювати», – вважає експерт.

«Якщо в нас будуть далекобійні ракети залпового вогню, які будуть впливати на глибокі тили противника, тоді все це буде набагато і набагато ефективніше», – додав він.

Хід війни залежить від Заходу

Зволікання західних партнерів України з військовою допомогою може сприяти успіхам російської армії на Донбасі, вважає професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. Він впевнений, що у такому випадку Росія намагатиметься з'єднати захоплену частину півдня з Придністров'ям.



«Ми залежні від військової допомоги Заходу. Якщо будуть ухвалені рішення про надання нам в достатньому, підкреслюю, обсязі цих видів зброї, зокрема і «Гарпунів», щоб убезпечитися від висадки десанту з моря – це йде мова про Одесу, тоді вони зупиняться», – вважає Ялі.

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень у Шведському інституті міжнародних відносин Андреас Умланд вважає, що західні партнери налаштовані на довготривалу підтримку України. Втім, деякі країни досі побоюються, що Росія це розцінить як пряму участь у війні. Зокрема, йдеться про Німеччину.

Є дискусії навколо танків, бойових військових літаків, що саме постачати в Україну

«Ті сигнали, які ми отримуємо: прийняття нових бюджетів, зустріч у Рамштайні, програма ленд-ліз – вони кажуть про те, що Захід налаштований рішуче і довгостроково допомагати Україні. Хоча є дискусії навколо танків, бойових військових літаків, що саме постачати в Україну, та є страх самому стати частиною цього конфлікту», – зауважує аналітик.

Андреас Умланд також зазначив, що німецькі політики поки не розуміють, наскільки війна Росії з Україною зачіпає інтереси європейських країн і до яких глобальних наслідків вона може призвести, якщо не зупинити Кремль.

«Подвійні стандарти»

Російський філософ і публіцист Ігор Чубайс вважає, що західні країни використовують «подвійні стандарти» у ставленні до Росії та України у війні.

На його думку, Україна має рівноправно відповідати військовим діям Росії, в тому числі за межами української території.

Тобто бомбити Київ можна, знищувати Харків можна, а Україні відповісти в районі Бєлгорода чи Курська не можна. Розумієте, повинно бути рівноправ'я!

«Американці зараз наполягають на тому, щоб Україна отримуючи зброю з США, не зачіпала російську територію, щоб війна не розповсюджувалась. Тобто бомбити Київ можна, знищувати Харків можна, а Україні відповісти в районі Бєлгорода чи Курська не можна. Розумієте, повинно бути рівноправ'я!» – зазначив Чубайс.

Він також припускає, що на окупованій частині півдня України «Росія може посилити репресії проти місцевих жителів». Разом із тим, він наголосив, що деокупація залежить від багатьох факторів, але вона неминуча. На його думку, «міжнародна підтримка України зараз недостатньо сильна, але це явище тимчасове».

«Потрібна підтримка, потрібна солідарність, бо це стосується усіх. В Росії багато ресурсів вже вичерпані, то перспектива цієї протидії.., вона попереджена, бо потенціал США і Євросоюзу – це майже 50% світового ВВП, а потенціал Росії – це десь 1,5% світового ВВП», – запевнив Ігор Чубайс.

Разом із цим він вказує на те, що в самій Росії «дуже нестабільна ситуація». За його словами, ставлення російських громадян до війни в Україні не такі однозначні, якими їх показують тамтешні ЗМІ – значна частина суспільства не підтримує те, що відбувається, стверджує Чубайс.

«З'явилося повідомлення, що Держдума готує новий закон про тотальну боротьбу з внутрішніми ворогами, з внутрішніми бандерівцями. І є всі підстави вважати, що цей закон буде ухвалений. Саме ухвалення закону каже про те, що стан російського суспільства зовсім не такий одностайний, як це зображують деякі пропагандисти і як це нібито показують деякі соціологічні опитування», – пояснив Чубайс.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.