Міністр оборони України розповів про «поповнення парку артилерії 155-мм калібру», що «вже успішно працює»

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 28 травня, що на передовій уже успішно працюють три види 155-міліметрової артилерії – це гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ Caesar, а також в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

«Уявити це ще у березні було просто неможливо. Але сьогодні це вже реальність... Радий повідомити новину – парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка», – йдеться у фейсбук-повідомленні.

Крім того, міністр повідомив, що берегова оборона України буде посилена ракетами Harpoon – і їх застосовуватимуть, наголосив він, підготовлені українські команди.

«Впевнений, що бойове братерство «Гарпунів» та наших «Нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу», – зауважив очільник оборонного відомства.

Серед останніх надходжень, міністр згадав понад 100 американських БПЛА різних типів.

Водночас, зауважив міністр, треба усвідомлювати, що за останні півтора місяці, наприклад, ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків: «Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися».

Вранці 28 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжують знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. Зокрема, йшлося про забезпечення угруповання РФ знятими зі зберігання застарілими танками Т-62 для поповнення втрат.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу 26 травня заявив, що понад 80 гаубиць М777, поставлених США, активно використовуються на фронті. Загалом, за його словами, США схвалили надання 108 таких гаубиць, процес передання допомоги триває.

Про те, що гаубиці Caesar – вже на передовій, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив 24 травня.

Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз, 21 травня – підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.

Як зазначали в Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» заявили, що продовжуватимуть військову допомогу Україні, «доки це буде необхідно», а також ніколи не визнають зміни кордонів України через військову агресію Росії.

Міністр оборони США Ллойд Остін 23 травня на пресконференції після зустрічі Контактної групи з оборони України у складі майже чотирьох десятків країн і організацій заявив, що близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками.

За словами Остіна, серед тих, хто оголосив про нову допомогу під час онлайн-зустрічі у форматі «Рамштайн», – Італія, Данія, Греція, Норвегія, Польща, Чехія. Зокрема, Данія зобов’язалася надіслати Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, а Чехія пропонує ударні гелікоптери, танки і ракетні системи.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.