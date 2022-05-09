Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Церемонія відбулася у Білому домі 9 травня.

Під час підписання були присутні, зокрема, віцепрезидентка Камала Гарріс та членкиня Палати представників, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц.

«Ми підтримуємо Україну. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії ще дорожче. Така програма була минулого разу під час Другої світової війни. Зараз Європа потребує ще більше нашої допомоги», – прокоментував Байден.

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Палата представників Сполучених Штатів 28 квітня підтримала проєкт закону про ленд-ліз.

7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.