Перші леді Олена Зеленська та Джилл Байден зустрілися в Ужгороді

Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден відвідала Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською. Цей візит не був анонсований попередньо.

Байден і Зеленська відвідали школу, яку перетворили на центр розміщення українських біженців.

За словами першої леді США, вона хотіла відвідати Україну саме 8 травня, коли світ відзначає День матері.

«Я подумала, що важливо показати українському народу, що ця війна має закінчитися, вона є брутальною і народ США підтримує народ України», – прокоментувала Байден.

Олена Зеленська подякувала їй за «хоробрий вчинок».

«Ми розуміємо, чого вартувало першій леді США приїхати сюди під час війни, коли воєнні дії тривають щодня, сирени повітряної тривоги лунають щодня, навіть сьогодні», – сказала вона.

Дружини президентів провели двосторонню зустріч за зачиненими дверима, яка тривала близько години, повідомляє пресслужба Білого дому. Потім вони долучилися до дітей, як робили листівки на День матері.

З міркувань безпеки Олена Зеленська не з’являлася на публіці від початку повномасштабного вторгнення Росії. У спілкуванні з журналістами вона розповідала, що протягом цього часу спілкувалася зі своїм чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, тільки дистанційно.