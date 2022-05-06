Байден заявив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 6 травня заявив, що санкціонував новий пакет озброєнь для України, щоб допомогти їй боротися з неспровокованим вторгненням російських військ.
За словами Байдена, до пакету входять кошти на закупівлю артилерійських снарядів та радіолокаційних систем.
Президент США не вказав суму у своїй заяві, але один із американських посадовців повідомив журналістам, що вона становить 150 мільйонів доларів.
Чиновник уточнив, що кошти підуть на 25 тисяч артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру, контрартилерійські радари, обладнання для глушіння сигналу, польове обладнання та запасні частини.
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Байден зазначив, що його адміністрація зараз «майже вичерпала» суму, яку Конгрес санкціонував для України в березні. Відтак він закликав законодавців швидко затвердити запропонований пакет витрат на 33 мільярди доларів, який буде чинним до кінця вересня.
«Ми відправляємо зброю та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на лінію фронту свободи в Україні», – сказав Байден.
Президент США вказав на те, що підтримка Вашингтона та інших союзників була критично важливою для України під час битви за Київ і дозволила зруйнувати воєнні плани Кремля.
Сполучені Штати вже надали Україні зброї на 3 мільярди доларів з початку широкомасштабного вторгнення РФ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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