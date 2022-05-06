Байден заявив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 6 травня заявив, що санкціонував новий пакет озброєнь для України, щоб допомогти їй боротися з неспровокованим вторгненням російських військ.

За словами Байдена, до пакету входять кошти на закупівлю артилерійських снарядів та радіолокаційних систем.

Президент США не вказав суму у своїй заяві, але один із американських посадовців повідомив журналістам, що вона становить 150 мільйонів доларів.

Чиновник уточнив, що кошти підуть на 25 тисяч артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру, контрартилерійські радари, обладнання для глушіння сигналу, польове обладнання та запасні частини.

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Байден зазначив, що його адміністрація зараз «майже вичерпала» суму, яку Конгрес санкціонував для України в березні. Відтак він закликав законодавців швидко затвердити запропонований пакет витрат на 33 мільярди доларів, який буде чинним до кінця вересня.

«Ми відправляємо зброю та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на лінію фронту свободи в Україні», – сказав Байден.

Президент США вказав на те, що підтримка Вашингтона та інших союзників була критично важливою для України під час битви за Київ і дозволила зруйнувати воєнні плани Кремля.

Сполучені Штати вже надали Україні зброї на 3 мільярди доларів з початку широкомасштабного вторгнення РФ.