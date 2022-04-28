Байден попросить у Конгресу додатково 30 млрд дол для підтримки української «боротьби за свободу»

Президент США Джо Байден запросить у Конгресу 33 мільярди доларів на підтримку України. Як заявив сам Байден, ці витрати необхідні «для підтримки України у її боротьбі за свободу».

«Нам потрібен цей законопроєкт... ми повинні це зробити», – сказав Байден, звертаючись до журналістів у Білому домі. «Ціна цієї боротьби – недешева, але поступитися агресії буде ще дорожче».

Запит на кошти передбачає понад 20 мільярдів доларів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, а також 8,5 мільярдів доларів у вигляді прямої економічної допомоги уряду та 3 мільярди доларів у вигляді гуманітарної допомоги та допомоги в галузі продовольчої безпеки.

Ця сума відображає те, що як очікують американські посадовці, знадобиться Україні до вересня.

Байден сказав, що більшість військової техніки, про яку США вже заявили, зокрема безпілотники, радіолокаційні системи, боєприпаси, гаубиці, за останні два тижні вже прибула в Україну. Він додав, що зараз в Україні на кожен російський танк припадає 10 протитанкових комплексів.

Джо Байден також шукає юридичні інструменти, які б дозволили Сполученим Штатам використати активи, вилучені у російських олігархів, для продажу, аби відшкодувати військові зусилля.

Йдеться про дозвіл офіційним особам США конфісковувати активи олігархів – від яхт і вертольотів до нерухомості та творів мистецтва – продавати ці активи і віддавати гроші Україні.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники заморозили активи на суму 30 мільярдів доларів в осіб, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним.

Байден також прокоментував ухвалене цього тижня рішення російського державного енергетичного гіганта «Газпрому» припинити постачання газу до Польщі та Болгарії. Він назвав це прикладом спроби Росії використати енергію як зброю та пообіцяв, що США не дозволять Росії використати «газовий шантаж» для тиску на європейських союзників та підриву санкцій.

Сполучені Штати вже надали Україні зброї на 3 мільярди доларів з початку широкомасштабного вторгнення РФ.