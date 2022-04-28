Столтенберґ заявив, що НАТО готовий підтримати Україну, навіть якщо війна триватиме роки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс готовий підтримати Україну у війні проти Росії, навіть якщо вона затягнеться на роки.

«Нам потрібно бути готовими до довгострокової перспективи... Існує абсолютна ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки», – заявив Столтенберґ на молодіжному саміті в Брюсселі 28 квітня.

За його словами, альянс допоможе Києву модернізувати свою зброю радянських часів до рівня західної військової техніки.

Сполучені Штати, найбільший член НАТО, вже надали Україні зброї на 3 мільярди доларів з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Президент США Джо Байден має офіційно запросити у Конгресу мільярди доларів додаткових коштів, призначених для постачання Збройним силам України та підтримки української економіки.