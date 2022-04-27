Резніков: українські військові «вже деякий час» опановують західну зброю

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові «вже деякий час» опановують західну зброю.

«Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь і техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові», – написав міністр у фейсбуці 27 квітня.

«До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя», – додав він.

За словами Резнікова, перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, «яке нарешті ухвалили». Зокрема, Україна вже отримує артилерію калібру 155-мм, додав він.

Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу, наголосив міністр.

«Загалом «перехід», «transition» - це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази. Хочу підкреслити, що мова йшла не тільки про поставки зброї і боєприпасів. Ми багато говорили про виробництво озброєнь і військової техніки, місце України у цих процесах. Адже це основа довгострокового співробітництва, взаємодії і взаємосумісності не тільки збройних сил, але й оборонної індустрії», – написав голова МОУ.

Водночас, за словами Резнікова, попереду – «кілька надзвичайно важких тижнів».

«Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз. Допомога Україні буде зростати, але найближчими днями буде потрібна уся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви», – додав він.

У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 26 квітня відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов’язалися надати Україні обладнання на понад 5 млрд дол. За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.

Також він заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні, «щоб гарантувати, що ми продовжуємо розвивати наш прогрес, ми плануємо розширити цей форум за межі сьогоднішнього дня».

Міністр оборони України Олексій Резніков брав участь у засіданні на авіабазі «Рамштайн» (Німеччина).