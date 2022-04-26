«Кожен транш військової допомоги наближає Україну до перемоги» – Резніков до партнерів на авіабазі «Рамштайн»

Кожен транш військової допомоги від країн Заходу наближає Україну до перемоги у війні з Росією, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, який взяв участь у засіданні глав міністерств оборони понад 40 країн щодо поточних та майбутніх оборонних потреб України на авіабазі «Рамштайн» (Німеччина) у вівторок.

«Передав повідомлення від України до західних партнерів на авіабазі «Рамштайн»: кожен транш воєнної допомоги наближає нас до миру у Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією», – повідомив Резніков про свій посил у твітері.

Він зазначив, що для повної перемоги над агресором і звільнення українських територій Україні потрібна сучасна зброя: «Велика кількість сучасної важкої зброї».

Міністр Резніков подякував усім партнерам за надання Україні воєнної допомоги і висловив упевненість, що така допомога продовжиться.

Він вказав на потреби у системах протиповітряної оборони, безпілотниках, артилерійських системах, реактивних системах залпового вогню і танках, бронетранспортерах, бойових машинах піхоти, літаках і протикорабельних ракетах.

У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 26 квітня відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов’язалися надати Україні обладнання на понад 5 млрд дол. За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.

Також він заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні, «щоб гарантувати, що ми продовжуємо розвивати наш прогрес, ми плануємо розширити цей форум за межі сьогоднішнього дня».

Голова Пентагону заявив, що військові можливості Росії зараз набагато слабші, ніж коли вона розпочала повномасштабну війну проти України. «Ми хочемо зробити так, щоб для Росії було складніше загрожувати своїм сусідам, щоб у них для цього було менше можливостей», – сказав Остін.