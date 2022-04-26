«Кожен транш військової допомоги наближає Україну до перемоги» – Резніков до партнерів на авіабазі «Рамштайн»

Кожен транш військової допомоги від країн Заходу наближає Україну до перемоги у війні з Росією, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, який взяв участь у засіданні глав міністерств оборони понад 40 країн щодо поточних та майбутніх оборонних потреб України на авіабазі «Рамштайн» (Німеччина) у вівторок.
«Передав повідомлення від України до західних партнерів на авіабазі «Рамштайн»: кожен транш воєнної допомоги наближає нас до миру у Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість і нашу спільну перемогу над Росією», – повідомив Резніков про свій посил у твітері.
Він зазначив, що для повної перемоги над агресором і звільнення українських територій Україні потрібна сучасна зброя: «Велика кількість сучасної важкої зброї».
Міністр Резніков подякував усім партнерам за надання Україні воєнної допомоги і висловив упевненість, що така допомога продовжиться.
Він вказав на потреби у системах протиповітряної оборони, безпілотниках, артилерійських системах, реактивних системах залпового вогню і танках, бронетранспортерах, бойових машинах піхоти, літаках і протикорабельних ракетах.
У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 26 квітня відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.
Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов’язалися надати Україні обладнання на понад 5 млрд дол. За підсумками засідання міністр оборони США сказав, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада 8 броньованих машин, Велика Британія додаткові зенітні системи.
Також він заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні, «щоб гарантувати, що ми продовжуємо розвивати наш прогрес, ми плануємо розширити цей форум за межі сьогоднішнього дня».
Голова Пентагону заявив, що військові можливості Росії зараз набагато слабші, ніж коли вона розпочала повномасштабну війну проти України. «Ми хочемо зробити так, щоб для Росії було складніше загрожувати своїм сусідам, щоб у них для цього було менше можливостей», – сказав Остін.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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