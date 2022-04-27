Путін погрожує Заходу «блискавичними ударами» в разі втручання в ситуацію в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо хтось «зі сторони» втрутиться в ситуацію в Україні і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва завдасть «блискавичних ударів», 27 квітня. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Виступаючи в Петербурзі на зустрічі з членами Ради законодавців, Путін зазначив, що всі рішення щодо «блискавичних ударів» у разі стратегічної загрози ухвалені.

Путін назвав удари «відповідно-зустрічними». Цей термін вживається у військових доктринах у зв’язку із застосуванням ядерної зброї. Відповідно-зустрічним називається такий удар, який завдається в умовах, коли напад з боку противника є підтвердженим фактом, але ще не завдав істотних збитків стороні, яка захищається (тобто, наприклад, після запуску противником стратегічних ракет, але ще до того моменту, як вони вразили свої цілі).

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Президент Росії не сказав, по яких саме цілях можуть бути завдані удари та якою зброєю. Безпосередньо про ядерну зброю він не говорив, проте згадав про певне озброєння, якого нібито немає в потенційних супротивників Росії. Путін також послався на свою промову від 24 лютого, де він оголосив про початок так званої спецоперації в Україні. Тоді він заявив, що, якщо зарубіжні країни втрутяться в ситуацію, вони зіштовхнуться із наслідками, яких ще не знали в історії.

Путін також не уточнив, що мається на увазі під неприйнятними загрозами стратегічного характеру. Російська військова доктрина передбачає, що ядерну зброю Росія може застосувати першою у разі агресії проти неї, що ставить під загрозу саме існування держави.

Путін знову зазначив, що всі задачі «спеціальної військової операції», яка проводиться, за його словами, «на Донбасі та Україні», будуть виконані.

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Серед цих завдань він згадав необхідність «на історичну перспективу» гарантувати мир та безпеку жителям Росії, окупованого Криму та незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР». Раніше серед завдань операції називалися демілітаризація та денацифікація України.

Так звана спецоперація – по суті, неоголошена війна – триває вже понад два місяці. Росія розпочала широкомасштабне вторгнення 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.