Росія може піти на «випадкові» бомбардування українських АЕС – Костенко про сценарії ядерної війни

Колишній міністр екології та ядерної безпеки України Юрій Костенко допускає сценарій ядерної війни Росії в Україні без використання ядерної зброї, російські війська можуть бомбардувати атомні електростанції. Про це він заявив в етері Свобода Live 26 квітня.

За його словами, треба розглядати дві складові ядерної атаки Росії: перша – використання ядерних боєголовок, друга – бомбардування атомних електростанцій. Костенко переконує, що це також прирівнюється до ядерної зброї.

«Це наявність на території України величезної кількості ядерних енергетичних блоків. Ядерна катастрофа може бути досягнута не лише вибухом ядерної боєголовки, але і вибухом ядерного енергетичного блоку», – сказав Костенко.

25 квітня над Хмельницькою АЕС був зафіксований проліт двох крилатих російських ракет. 26 квітня дві російські крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС, повідомили в Енергоатомі.

За словами ексміністра, Росія спеціально та демонстративно робить прольоти ракет над АЕС.

«Все це і є той можливий сценарій ядерної війни, до якого, на превеликий жаль ніхто не готується ні в Україна, ні на Заході», – сказав він.

Костенко пояснює, Росія не буде застосовувати стратегічну ядерну зброю, вона може бомбардувати українські АЕС.

«Якщо дійде до ядерної складової, я впевнений, Росія не буде застосовувати чи тактичну, чи тим більше стратегічну ядерну зброю. Вона розуміє, чим це для неї закінчиться. А щодо «випадкового» бомбардування українських АЕС із катастрофічними наслідками в першу чергу для України, на це Росія може піти», – заявив Костенко.

Він додав, що на території України є п’ять атомних станцій і 15 працюючих енергоблоків. Водночас Костенко наголошує, що Україна може завдавати удари по російським АЕС. Найближча до України Курська АЕС і її блоки не мають захисту – гермооболонки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про те, що ризик ядерної війни є реальним. Про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандистському «Першому каналу». Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що такими погрозами Кремль хоче залякати міжнародну спільноту і змусити світ відмовитися від підтримки України.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.