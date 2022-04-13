МВС: Україна веде переговори про обмін 169 нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС

Україна веде переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Чорнобиль – це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії... Тривають переговори про їх повернення. Але ми розуміємо, що це буде можливо лише після завершення активної фази бойових дій», – повідоимв Монастирський у фейсбуці.

За його словами, нацгвардійців утримували з порушенням їхніх прав та без належних умов.

«Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там», – розповів голова МВС.

Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.