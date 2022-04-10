Російські військові винесли радіоактивні матеріали з лабораторій у зоні відчуження – ДАЗВ

Російські військові розграбували дві дослідницькі лабораторії в Чорнобилі, повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження 9 квітня. При цьому з лабораторій зникли джерела радіоактивного випромінювання.

Зокрема, йдеться про центральну аналітичну лабораторію з характеризації радіоактивних відходів в державному спеціалізованому підприємстві «Екоцентр». ДАЗВ повідомляє про несанкціоноване проникнення в сховище джерел іонізуючого випромінення. Там зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела.

«Окупантами викрадено та пошкоджено 133 джерела сумарною активністю порядку 7 мільйонів Беккерелів. Це можна порівняти із 700 кілограмами радіоактивних відходів із наявністю бета та гамма випромінювання. Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ним», – йдеться в заяві агентства.

Наразі невідомо, де викрадені матеріали. Стан тих джерел, які були пошкоджені, буде з’ясований після відповідної інвентаризації та вимірів.

Крім того, були розграбовані офіси та лабораторія Інституту проблем безпеки атомної електростанції, російські війська вивезли звідти комп’ютери, оргтехніку, знищили лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої.

«В лабораторіях ІПБ АЕС знаходились джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливовмісних матеріалів (!) з об’єкту «Укриття», які використовувались науковцями при виконанні досліджень. Місцезнаходження цих матеріалів також не відомо», – зазначає ДАЗВ.

За версіями агентства, радіоактивні матеріали могли бути викинуті в зоні відчуження, що становить небезпеку для персоналу. Інша версія, яку відомство вважає більш ймовірною: джерела випромінення та частини палива вивезли «на сувеніри».

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«Такі вчинки заберуть пальму першості премії Дарвіна навіть у тих приречених рашистів, які місяць вдихали пил Рудого лісу, та знаходились у ньому! Тому що у випадку носіння такого сувеніру із собою протягом двох тижнів гарантовано виникають радіаційні опіки та починається променева хвороба та незворотні процеси у організмі», – коментує агентство.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили, що станом на вечір 31 березня сторонні особи на майданчику Чорнобильської АЕС не перебувають. Перед цим Агентство повідомляло про початок виходу з території ЧАЕС російських військ. У ДАЗО також зазначили, що так званий акт прийому-передачі ЧАЕС, який склали окупанти перед відходом, працівники станції підписали під тиском.