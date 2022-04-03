Генштаб: українські військові взяли під контроль район Прип’яті і ділянку кордону з Білоруссю

Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип’яті і ділянку державного кордону з Білоруссю, повідомив Генштаб Збройних сил України з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«3 квітня підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання», – йдеться в повідомленні.

Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у зоні відчуження в кінці лютого, 31 березня залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Білоруссю.

2 квітня міська рада Славутича, звідки на ЧАЕС прибувають змінні бригади, повідомила, що на Чорнобильській атомній електростанції після більше ніж місяць окупації підняли прапор України.