Прапор України знову підняли на проммайданчику Чорнобильської АЕС

На Чорнобильській атомній електростанції після понад місяця окупації 2 квітня підняли прапор України. Про це в Telegram-каналі повідомила міська рада Славутича, звідки на ЧАЕС прибувають змінні бригади.

«Сьогодні, 2 квітня 2022, об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав гімн України», – вказано в повідомленні.

У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який упродовж окупації забезпечував і продовжує гарантувати ядерну та радіаційну безпеку обʼєктів державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція».

Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у зоні відчуження, 31 березня залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Білоруссю.