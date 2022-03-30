Моніторинг забруднення в зоні ЧАЕС не працює, останні показники: перевищення норми в 7 разів – ДАЗВ

Система моніторингу рівня радіаційного забруднення АСКРО в зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції не працює, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. Про це він розповів 30 березня в ефірі телемарафону.

Він сказав, що до відключення система моніторингу транслювала інформацію про радіаційний стан онлайн.

«Станом на 25 число – це останній день, коли вона діяла – було виявлено перевищення більше ніж у сім разів. На даний час вона не працює і нам невідомо, що відбувається на території зони відчуження в плані забруднення», – заявив Крамаренко.

За даними голови ДАЗВ, станція наразі живиться, проте живлення отримує з території Білорусі, на території Чорнобиля та інших територіях зони відчуження відсутнє енергопостачання.

«На території зони відчуження, окрім самої ЧАЕС, розташована низка пунктів захоронення ядерних відходів які не менш небезпечні, ніж ЧАЕС. Наразі нам невідомо про рівень радіаційного забруднення і те, що зараз там відбувається», – додав Крамаренко.

Днями керівництву Чорнобильської АЕС вдалося провести ротацію персоналу на станції. Крамаренко розповів, що працівники, яких вивели зі станції, виконували свої обов’язки понад 600 годин.

«На ЧАЕС наразі здійснює свої посадові обов’язки 59 спеціалістів, із них шість жінок. На даний час вони підтримують Чорнобильську станцію в безпечному режимі і ризиків наразі ми не вбачаємо завдяки нашим співробітникам», – зазначив голова агентства.

За його словами, з виведеними з ЧАЕС фахівцями наразі в Славутичі працює психолог, вони не зазнавали фізичного тиску з боку російських військових, проте «психологічно було дуже важко».

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На питання щодо візиту голови МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі до України Крамаренко відповів, що не спілкувався з ним, натомість Ґроссі комунікує з керівництвом Держатомрегулювання.

«Ми неодноразово повідомляли (МАГАТЕ – ред.) про те, що втратили контроль над радіаційними об’єктами на території зони відчуження і направляли відповідні звернення, проте реакції жодної не відчули», – прокоментував він.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.