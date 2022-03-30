РФ накопичує війська в районі ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

Росія продовжує накопичувати свої війська в районі Чорнобильської АЕС, об’єкту «Укриття» і в зоні відчуження загалом, повідомили 30 березня в Генштабі Збройних сил України.

«Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС», – йдеться в повідомленні.

Водночас у збройних силах Білорусі тривають заходи оперативної та бойової підготовки, повідомили у Генштабі.

Там додали, що на Поліському напрямку відзначається переміщення військ РФ вздовж державного кордону України з Білоруссю.

Раніше сьогодні віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони, а Рада безпеки ООН повинна негайно вжити заходів для демілітаризації Зони відчуження навколо ЧАЕС через «загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС».

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

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Через дії Росії на ЧАЕС і ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

В уряді також повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

Окрім того, за даними Міндовкілля України, внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.