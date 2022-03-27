Міндовкілля: армія РФ знищує екосистему зони відчуження

Внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря. Про це повідомили 26 березня у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон у зоні відчуження контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації зони відчуження російськими військами», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, за допомогою супутників знімків NASA та Європейського космічного агентства ESA вдається фіксувати великі пожежі, але у відомстві не виключають існування значної кількості менших джерел загоряння.

За наявними супутниковими даними, існує 31 осередок великих пожеж у природних екосистемах та покинутих селах зони відчуження загальною площею понад 10 га.

«Як ми інформували раніше, завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі наразі самозгасають. Однак через низку факторів у найближчий час прогнозується збільшення кількості та площі пожеж. Не виключаємо, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року», – заявили у міністерстві.

Раніше в уряді повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».