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Викрадений мер Славутича вже на свободі – голова партії «Слуга народу»

Олена Шуляк, голова політичної партії «Слуга Народу», архівне фото

Мер міста Славутич, представник «Слуги Народу» Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські військові, вже на свободі. Про це повідомила у Телеграм голова політичної партії «Слуга Народу», заступниця голови однойменної парламентської фракції Олена Шуляк.

«Міська рада продовжує свою роботу в повному складі. У місті триває мирний мітинг на підтримку України», − додала вона.

За словами Шуляк, мешканці Славутича розгрознули великий державний прапор та рухаються до лікарні, захопленої вранці.

«Окупанти відкривають вогонь у повітря та кидають світлошумові гранати, проте людей на мітингу тільки більшає», − повідомляє Шуляк.

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24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

Славутич розташований на 200 кілометрів північніше від Києва, біля кордону з Білоруссю. Місто збудували спеціально для персоналу ЧАЕС одразу після аварії, і досі більшість його населення пов’язана з атомною галуззю.

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