Викрадений мер Славутича вже на свободі – голова партії «Слуга народу»

Мер міста Славутич, представник «Слуги Народу» Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські військові, вже на свободі. Про це повідомила у Телеграм голова політичної партії «Слуга Народу», заступниця голови однойменної парламентської фракції Олена Шуляк.

«Міська рада продовжує свою роботу в повному складі. У місті триває мирний мітинг на підтримку України», − додала вона.

За словами Шуляк, мешканці Славутича розгрознули великий державний прапор та рухаються до лікарні, захопленої вранці.

«Окупанти відкривають вогонь у повітря та кидають світлошумові гранати, проте людей на мітингу тільки більшає», − повідомляє Шуляк.

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24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

Славутич розташований на 200 кілометрів північніше від Києва, біля кордону з Білоруссю. Місто збудували спеціально для персоналу ЧАЕС одразу після аварії, і досі більшість його населення пов’язана з атомною галуззю.