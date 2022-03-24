У Мелітополі бракує харчів та ліків, російські війська затримали гумконвой на 8 годин – мер

Гуманітарна ситуація в Мелітополі погіршується, розповів мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі національного телемарафону 24 березня.

«Стан справ досить тяжкий у Мелітополі, тому що гуманітарна катастрофа вже близиться до нашого міста, закінчуються продукти, медичні препарати, я вже не кажу про паливо на заправних станціях та готівкові кошти, які не можуть зняти ані пенсіонери зі своїх пенсійних карток, ані службовці», – сказав міський голова.

За його словами, вранці із Запоріжжя виїхав гуманітарний вантаж, погоджений за участі обласної та центральної української влади. Однак російські війська затримали його на лінії розмежування протягом понад восьми годин. Лише увечері конвой перетнув останній блокпост дорогою до Мелітополя.

«На мою думку, Російська Федерація це зробила навмисно, щоб вночі він доїхав до Мелітополя, щоб вночі розграбували цей гуманітарний конвой російські солдати і жителям Мелітополя нічого не дісталося. Але я хочу вірити в найкраще, що гуманітарний конвой дійде до жителів міста, тому що там безпосередньо медичні препарати, продукти харчування, предмети першої необхідності», – додав Федоров.

Міський голова розповів, що російські військові «жахливо поводяться» в місті, викрадають людей та проводять незаконні обшуки в підприємців.

Він навів приклади викрадення журналістів у Мелітополі, в також – захоплення російськими військовими в заручники 75-річного батька місцевої журналістки Світлани Залізецької та викрадення депутата обласної ради, яке сталося сьогодні.

Федоров також розповів про спроби загарбників змусити вчителів почати викладання в школах російською мовою. Після того, як місцеве управління освіти відмовилося з ними співпрацювати, вони, за словами мера, почали безпосередньо тиснути на школи.

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«Хочу зазначити, що в Мелітополі були російські класи й російські школи, де учні за бажанням батьків могли навчатися російською мовою. Але все це було за програмою Міністерства освіти України і кожен мав право вибору. Чого зараз хочуть окупанти від наших вчителів – я не розумію і, за моєю інформацією, немає таких вчителів-колаборантів, які б погодилися на порушення законодавства та підписали собі карні справи», – сказав міський голова.

Він підкреслив, що до російського вторгнення більшість жителів Мелітополя говорили російською і не зазнавали через це утисків.

Напередодні мер Мелітополя повідомив, що російські війська розмістили власну базу на території місцевого військового аеродрому. З неї російські військові ведуть ракетний обстріл по всій території України.