У Мелітополі російські війська створили базу, з якої ведуть ракетний обстріл по всій Україні – мер

На околицях Мелітополя, що перебуває зараз під контролем російських військ, ті розмістили власну базу на території місцевого військового аеродрому. З неї російські військові ведуть ракетний обстріл по всій території України. Про це 23 березня у своєму щоденному відеозверненні повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він також заявив, що це несе загрозу для життя і здоров’я мешканців його міста, адже територія аеродрому впритул прилягає до міської зони.

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«На сьогоднішній день росіяни будують там свою військову базу, з якої також роблять випуски ракет по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. І авжеж, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що будуть знищуватися всі ці ракетні установки, з яких будуть бити по нашим українським містам. Тому росіяни свідомо піддають небезпеці мирне населення, роблячи його заручником і живим щитом у військовий час», – повідомив Федоров.

Упродовж 24 лютого, першого дня масштабного вторгнення Росії до України, військовий аеродром у Мелітополі зазнавав масованих обстрілів з боку військ РФ з повітря.

За даними власного джерела Радіо Свобода у Мелітополі, інфраструктура об'єкта тоді отримала критичні ушкодження.