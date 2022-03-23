ООН підтверджує загибель щонайменше 977 мирних жителів через дії російської армії

Станом на опівніч 22 березня внаслідок бойових дій в Україні загинули 977 мирних жителів. Про це йдеться в зведенні Управління Верховного комісара ООН (УВКПЛ) з прав людини, оприлюдненому 23 березня.

«Управління Верховного комісара ООН з пав людини зареєструвало 2 571 постраждалих цивільних у країні: 977 вбитих та 1 594 поранених», – повідомляє установа.

Зокрема, загинули 196 чоловіків, 144 жінки, 12 дівчат, 27 хопчиків та 42 дитини й 556 дорослих, чию стать формально не встановлено.

За даними ООН, 279 людей загинуло, 823 поранені в Донецькій та Луганській областях, з них 224 загиблих і 621 поранений – на території, контрольованій урядом України, решта – в окупованих районах.

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В інших регіонах України, які на момент загибелі чи поранень цивільних контролює українська влада, загинули 698 людей та 771 постраждали.

«Більшість зафіксованих жертв серед цивільних були спричинені вибуховою зброєю з широкою зоною дії, в тому числі обстрілами з важкої артилерії, реактивними системами залпового вогню, ракетними та повітряними ударами», – повідомляє ООН.

При цьому Управління вважає, що реальні цифри набагато вищі, адже дані з зон активних бойових дій отримуються із затримкою, деякі повідомлення досі очікують на підтвердження. Це, зокрема, стосується Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Сєвєродонецька, Рубіжного та Тростянця, де, за повідомленнями, є численні жертви серед мирних жителів. Ці дані, як роз’яснюють в організації, наразі в обробці і не долучені до наявної статистики.

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«УВКПЛ бере до відома повідомлення Офісу генерального прокурора України, за яким на 8 ранку 23 березня загинула 121 дитина, 167 були поранені. УВКПЛ також також зауважує заяву голови Слідчого управління Національної поліції Харківської області, за якою на 6 ранку 22 березня в області загинули 286 цивільних, у тому числі 15 дітей», – зазначають у ООН.

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Москва стверджує, що метою ударів є військові обʼєкти, що суперечить численним свідченням і фактам, зібраним у тому числі і журналістами Радіо Свобода.