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Кличко повідомив про обстріл парковки на Подолі у Києві: 1 людина загинула, 2 – поранені

Чи є руйнування, і наскільки масштабні, мер Києва не вказав

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у середу російські війська здійснили черговий обстріл у Києві.

«Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Чи є руйнування, і наскільки масштабні, мер Києва не вказав. Столичні рятувальники наразі також нічого не повідомляють.

Сьогодні у Києві внаслідок обстрілу російськими військами були пошкоджені торговий центр, приватні будинки і багатоповерхівка у Святошинському та Шевченківському районах, четверо людей травмовані.

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За даними столичної влади, від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили у столиці понад 70 житлових будинків, більш ніж десяток шкіл та 5 дитсадків.

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