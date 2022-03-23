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Російські військові обстріляли два райони Києва, є травмовані

Обтріли в Києві відбуваються практично кожного дня. На фото: наслідки обстрілів Подільського району Києва, 21 березня 2022 року

У Києві 23 березня внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджені торговий центр, приватні будинки і багатоповерхівка у Святошинському та Шевченківському районах, четверо людей травмовані. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Уночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор у Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки», – ідеться в повідомленні.

Зранку обстрілу зазнав Шевченківський район.

«На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань уточнюється», – зазначили в КМДА.

Ракетний удар по Києву: руйнування у Подільському районі столиці (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетний удар по Києву: руйнування у Подільському районі столиці (фотогалерея)

Київ зазнав чергового удару російських військ. Уламки збитої ракети потрапили у п’ятиповерховий житловий будинок.

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Москва стверджує, що метою її ударів є військові обʼєкти, що суперечить численним свідченням і фактам, зібраним у тому числі і журналістами Радіо Свобода.

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