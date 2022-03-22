На Оболоні у Києві через обстріл військ РФ загорілася вантажівка і дві будівлі – ДСНС

В Оболонському районі Києва у вівторок внаслідок обстрілу військ РФ загорілася вантажівка та дві будівлі, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Повідомлення про це надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували... Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

За даними столичної влади, у Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.