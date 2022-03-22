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Обстріл у Броварах на Київщині: кілька пошкоджених автобусів, попередньо – без жертв

За даними прокуратури, відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Російські війська обстріляли територію заводу у Броварах Київської області, повідомили в Київськвй обласній прокуратурі.

«22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області. Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 5 автобусів. За попередніми даними, жертв немає», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявляв, що російські війська готують наступальні дії на Броварському напрямку. Повідомлялося, що в напрямку на Бровари війська РФ продовжують перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

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