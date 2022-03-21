Генштаб: війська РФ «зазнали значних втрат і зупинені» при спробі наступу на Бровари

При спробі здійснення наступу в напрямку на Бровари у Київській області військові Росії «зазнали значних втрат і були зупинені», повідомив 21 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загарбники здійснюють спроби «провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів».

Щодо інших напрямків, то, за даними Генштабу, переважна більшість завдань, що ставилася перед військами РФ їхнім командуванням «залишається невиконаною».

«Враховуючи великий некомплект людських ресурсів ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію і шукати підтримки у своїх малочисельних союзників. Також окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин і підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників», – йдеться в повідомленні.

«Ворог продовжує підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбові удари по мирних кварталах українських міст та сіл, грабувати, викрадати та брати у заручники цивільне населення. На окремих напрямках противником зосереджуються сили і засоби для відновлення спроби здійснення наступальних дій», – додали у Генштабі.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 тисяч особового складу своїх військ, а також, зокрема, 498 танків, 1535 бойових броньованих машин, 240 артилерійських систем, 80 РСЗВ, 45 засобів ППО, 97 літаків, 121 гелікоптер.

Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».