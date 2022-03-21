Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину «не бути спонсором російської військової машини». За його словами, без торгівлі з Європою «у Росії не буде грошей на цю війну».

«Жодного євро для окупантів! Закрийте всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, я знаю, що мир можливий. Але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Кожен у Німеччині, кожен в Європі. Жодного шансу російській війні. Дійте! Дійте, щоб настав мир», – наголосив президент України у зверненні, оприлюдненому 21 березня.

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За словами Володимира Зеленського, на ракетах, бомбах, реактивній артилерії, літаках і гвинтокрилах росіяни пишуть уже зараз «на Берлін», що свідчить про те, що вони не планують зупинятись на Україні та планують вторгнення і до Європи.

17 березня, виступаючи перед німецьким парламентом президент України Володимир Зеленський поклав на Німеччину частину відповідальності за напад Росії на Україну і загибель тисяч цивільних унаслідок російської агресії. Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії.

20 березня Німеччина підписала енергетичну угоду з Катаром на тлі прагнень зменшити залежність від російських поставок.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».