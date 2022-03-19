Заява влади Німеччини «заохочує РФ до масових убивств» – Подоляк

Спікер української делегації на переговорах із Росією, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив німецьку владу в «заохоченні Росії до масових убивств в Україні». Про це він написав 19 березня у твітері, коментуючи заяву очільниці німецького оборонного відомства.

«Німецький міністр Ламбрехт (міністерка оборони Крістіне Ламбрехт – ред.) знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безполітну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв», – закликав Подоляк.

В оприлюдненому 18 березня інтервʼю Ламбрехт вкотре виключила можливість створення над Україною безполітної зони. Виданню Süddeutsche Zeitung вона заявила, що це загрожує «непередбачуваними наслідками». Також Ламбрехт зазначила, що НАТО в жодному разі не втручатиметься у війну Росії проти України.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена також незмінно негативно відповідає на прохання про запровадження безполітної зони над Україною, оскільки побоюється, що в такому разі літаки США будуть змушені в небі над Україною збивати російські літаки, а це означає прямий конфлікт між двома ядерними державами.

3 березня президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ 4 березня в Брюсселі заявив, що члени Альянсу погоджуються з тим, що його літаки не повинні літати в повітряному просторі України, а війська НАТО не повинні бути присутніми в Україні під час війни з Росією, незважаючи на прохання Києва встановити заборонену для польотів зону над країною.

Столтенберґ визнав, що Росія, швидше за все, посилить наступ на Україну, що розпочався 24 лютого.

Росія у війні проти України активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, авіація Росії продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.