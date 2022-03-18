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Ракетний удар по Краматорську – влада каже про 2 загиблих і 6 поранених

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Донеччини ти Луганщини, яка перебуває під контролем влади України

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили у житловий будинок та адміністративну будівлю», – повідлмив Кириленко і додав, що наразі відомо про двох загиблих та шістьох поранених.

У поліції заявили, що злочин кваліфіковано за статею про «Порушення законів та звичаїв війни».

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Донеччини ти Луганщини, яка перебуває під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.

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