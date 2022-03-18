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Політика

Ракетний удар по Львову, обстріли Києва та чи воюватиме Китай на боці Росії? 

18 березня російські ракети вдарили по авіаремонтному заводу в районі Львівського аеропорту. Київ теж зазнав обстрілу

Триває 23-й день широкомасштабної війни Росії проти України. Аналіз головних подій у програмі Свобода Live:

  • 18 березня російські ракети вдарили по авіаремонтному заводу в районі Львівського аеропорту. Одна людина поранена. Ракети були випущені з акваторії Чорного моря – із чотирьох, що влучили в завод, – дві збили засоби ППО.
  • Київ теж опинився під прицілом. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими військами мікрорайону Виноградар у Подільському районі Києва загинула одна людина, постраждали 19 людей, серед яких 4 дітей, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
  • Від початку російського вторгнення в Києві загинули 222 людини, з них 60 цивільних – КМДА
  • У Росії відзначають 8 річницю анексії Криму, коли 18 березня 2014 року російський президент Путін оголосив про так зване приєднання Криму до Росії. У столиці Росії влаштували концерт на честь восьмої річниці окупації півострова та на підтримку війни в Україні. Новою атрибутикою цього дійства стала латинська літера Z, якою Росія позначає свої танки і техніку, яку відправляє в Україну.
  • Сьогодні ж відбулася відеорозмова лідерів США та Китаю – Джо Байдена та Сі Дзінпіня. Очікувалось, що Байден мав попередити Китай, щоб той не підтримував економічно Росію, проти якої запроваджені санкції через агресію проти України.

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