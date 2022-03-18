На спецрахунку Нацбанку на підтримку Зройних сил залишається 26 мільйонів гривень

Національний банк України повідомив про стан спеціальних рахунків на підтримку армії та для гуманітарних потреб. Про це регулятор повідомив 18 березня.

Залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України становить близько 26 мільйон гривень, йдеться в заяві. При цьому на потреби військових центробанк вже перерахував близько 12,2 мільярда гривень, у тому числі:

на потреби Національної гвардії – 950 мільйонів гривень

на потреби Національної поліції України – 1,65 мільярда

для Міністерства оборони України – 8,594 мільйона

для Державної прикордонної служби – 980,2 мільйона

«Зокрема майже 3,6 мільярда гривень у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті... Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу)», – повідомляє Нацбанк.

На рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб залишок становить 290 мільйонів гривень. Цими коштами розпоряджається міністерство, зазначає Нацбанк.

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Національний банк України повідомив 5 березня, що на його спецрахунок для підтримки Збройних сил України загалом перерахували майже 10 мільярдів гривень в еквіваленті.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого. Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.