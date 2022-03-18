Армія РФ намагається наростити війська у напрямку на Київ – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє 18 березня, на 23-й день масштабного вторгнення армії РФ, що війська Росії продовжують наступальну операцію про України, втім, українські війська чинять опір, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та військовій техніці.

Українські Збройні сили додають, що армія РФ намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ «за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів» із Центрального та Східного військових округів.

«У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом ухвалене рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ «Калібр» та боєприпасів до РСЗВ «Смерч», на цілодобовий режим роботи», – йдеться в повідомленні.

До того ж, кажуть в Генштабі ЗСУ, російські війська не полишають спроб оволодіти містом Ізюм на Харківщині, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

«У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх. Продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Генштаб також повідомив, що частково військам Росії вдалося зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.

Утім, «стратегічні завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються невиконаними».

Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів Радіо Свобода, що російські військові будуть здатні на активні бойові дії впродовж найближчих 10–14 днів.

Крім того, він зауважив, що російські військові у найближчій перспективі не намагатимуться знову захопити столицю України Київ.

Про те, що «Київ вистоїть» перед навалою російських військ, заявив 16 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Війна Росії проти України триває 23-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 березня втрати особового складу армії Росії складають приблизно 14,2 тисячі осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.