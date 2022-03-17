Російські військові мають ресурс на 10–14 днів активних бойових дій – Арестович

Російські військові будуть здатні на активні бойові дії впродовж найближчих 10–14 днів, зараз вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією, розповів Радіо Свобода радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, приблизно з 200 тисяч російських військових, які вторглися в Україну, знищені 15 тисяч, а ще 18–20 тисяч стали небоєздатними.

«Десь 60 (тактичних груп – ред.) зараз оперує, але вони звʼязані боями по всій Україні, і десь 10 (тактичних груп – ред.) у них в резерві ще. Це жалюгідні сили за такого розмаху та інтенсивності бойових дій. Думаю, що 10 днів, може, 14 у них залишилося на те, щоб вони взагалі були здатні на активні бойові дії. Потім неминучий перехід до позиційної війни, вони стають в оборону, як зараз під Києвом, наприклад. І вже оперативного розмаху не буде», – пояснив Олексій Арестович.

Він вважає, що після цього розпочнуться тактичні бої за маленькі села та для вирівнювання позицій, а підкріплення сил російським військовим чекати немає звідки.

«Навіть, якщо вони нашкребуть зараз резерви, хоча у них із цим величезні проблеми, у самій Росії та в Сирії не вдалося набрати. І (навіть якщо – ред.) вони перекинуть їх сюди, то ці резерви не будуть здатні принципово змінити ситуацію. Тобто зараз вони перед оперативним глухим кутом, а потім і програш може стати (реальним) протягом двох-трьох тижнів», – вважає радник голови ОП.

Україна, за його словами, на цей час має достатньо ресурсів, щоб відбивати атаки. Однак Росія продовжить атакувати з неба.

«Цього добра у них вистачає, крилатих ракет повітряного базування, типу «Іскандер», і вони будуть бити, може будуть бити більше, ніж зараз», – розповів Арестович.

16 березня російські війська скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де зокрема, діти та люди похилого віку ховалися від обстрілів, точне число жертв наразі встановити не вдається.

У Чернігові за добу 16 березня через обстріли військ РФ загинули понад пів сотні людей, стверджує місцева влада.

Тривають обстріли цивільних обʼєктів у Києві, Харкові та інших українських населених пунктах.